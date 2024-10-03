"Сити": какие новые фильмы можно посмотреть в российских кинотеатрах в октябре

Команда "Сити" сделала подборку новых российских и зарубежных фильмов, которые появятся в кинотеатрах на этой неделе. В перечень вошли американское драмеди "Другой человек", а также российские фильмы: фэнтези "Василиса и хранители времени" и комедия "Говорит Земля".

В фэнтези "Василиса и хранители времени" главные роли исполнили Сергей Гармаш, Маша Кошкина и Дарья Мороз. Как говорит режиссер фильма Павел Лунгин, в этой киноработе сочетаются старые русские сказки и современные технологии.

В фильме "Говорит Земля" решили сделать сюжет вокруг шахтера-предсказателя, который начинает слышать голос планеты. Она просит его сообщить человечеству о надвигающейся катастрофе. Создатели утверждают, что этот фильм – ответ сатирической драме "Не смотрите наверх" 2021 года.

А в американском драмеди "Другой человек" решили показать историю начинающего актера с обезображенным лицом. Подробнее – в программе "Сити".

