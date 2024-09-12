"Сити": москвичам представили подборку фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентября вышел в прокат фильм "110", главную роль в котором сыграла Елизавета Боярская. Действие фильма начинается с трагической гибели ученицы старшей школы. Одноклассники знают причину случившегося, но решают умолчать о ней. Подозрения падают на одного парня из класса. Его интересы берется защищать известный адвокат, а по совместительству мама одной из девочек в классе.

Другая премьера – фильм "Вера". Драма, снятая по мотивам культовой повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". Главные роли в фильме сыграли Виктория Толстоганова и Ольга Сутулова. Фильм расскажет историю о том, как мать пытается разлучить сына с его первой любовью.

Какие еще фильмы стоит посмотреть? Об этом – в программе "Сити".