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10 сентября, 18:00

Культура

Москвичам предложили создать свою вселенную на выставке "Город Сад: Мультивселенные"

Москвичам предложили создать свою вселенную на выставке "Город Сад: Мультивселенные"

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Центр современного искусства "М'арс" представил две выставки: "Город Сад: Мультивселенные" и "Алхимия искусства". Каждая по-своему отражает современное искусство.

На выставке "Город Сад: Мультивселенные" оживают картины и стираются границы между реальностью и виртуальным пространством. В рамках выставки можно сотворить свою вселенную и принять участие в захватывающей VR-игре, чтобы спасти мир.

Кроме того, для желающих увидеть, как классическое искусство соединяется с современным стоит посетить выставку "Алхимия искусства". Выставка представлена в трех залах.

Обе выставки проходят до 30 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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