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10 сентября, 22:00

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На выставке "Символы и образы России" представлены работы с международного конкурса

На выставке "Символы и образы России" представлены работы с международного конкурса

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На выставке "Символы и образы России глазами детей" представлены работы участников международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине". Это конкурс, в котором участвуют дети и подростки из всех 89 регионов РФ и из 70 стран мира.

Всего в конкурсе приняли участие 16 тысяч юных талантов со всего мира. Выставка проходит на площадке Московского педагогического государственного университета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвыставкивидеоЕкатерина Фоменко
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