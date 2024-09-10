На выставке "Символы и образы России" представлены работы с международного конкурса

На выставке "Символы и образы России глазами детей" представлены работы участников международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине". Это конкурс, в котором участвуют дети и подростки из всех 89 регионов РФ и из 70 стран мира.

Всего в конкурсе приняли участие 16 тысяч юных талантов со всего мира. Выставка проходит на площадке Московского педагогического государственного университета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.