06 сентября, 16:56Город
МОЭК заявила, что графики летнего отключения горячей воды были соблюдены в Москве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты соблюли 10-дневные графики отключения горячей воды в Москве, рассказали в пресс-службе МОЭК.
Всего гидравлические испытания магистральных теплосетей заняли 98 дней, на 6 дней меньше поставленного плана. Таким образом, отключения горячей воды завершились в соответствии с графиком 25 августа. Всего в работах были задействованы 4 200 специалистов и 245 единиц специальной техники.
Системы отопления заменили в 812 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта, ранее рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов.
Новости часа: в столице завершены испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном