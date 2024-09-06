МОЭК заявила, что графики летнего отключения горячей воды были соблюдены в Москве

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Специалисты соблюли 10-дневные графики отключения горячей воды в Москве, рассказали в пресс-службе МОЭК.

Всего гидравлические испытания магистральных теплосетей заняли 98 дней, на 6 дней меньше поставленного плана. Таким образом, отключения горячей воды завершились в соответствии с графиком 25 августа. Всего в работах были задействованы 4 200 специалистов и 245 единиц специальной техники.

Системы отопления заменили в 812 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта, ранее рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов.