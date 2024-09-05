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Новости

05 сентября, 11:30

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Собянин назвал объекты, которые украсит архитектурно-художественная подсветка

Собянин назвал объекты, которые украсит архитектурно-художественная подсветка

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В Москве обновленное освещение появится, в том числе на Живописном мосту и храме Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Всего архитектурно-художественная подсветка украсит более 130 объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Между тем Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. За последние 13 лет количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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