Собянин назвал объекты, которые украсит архитектурно-художественная подсветка

В Москве обновленное освещение появится, в том числе на Живописном мосту и храме Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Всего архитектурно-художественная подсветка украсит более 130 объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Между тем Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. За последние 13 лет количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.

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