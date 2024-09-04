Парад трамваев пройдет на ВДНХ 7 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парад трамваев пройдет на ВДНХ в Москве 7 августа. Колонна проследует от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкина и обратно, а затем в трамвайном депо имени Баумана состоится выставка ретротрамваев и автомобилей, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Ликсутов отметил, что это уже третий парад такого вида транспорта. Вице-мэр поблагодарил партнеров мероприятия и пригласил всех желающих.

После парада в депо будет концерт, в котором поучаствуют артисты проекта "Музыка в метро" и Академический хор Московского метрополитена. Хедлайнером программы станет Виктор Салтыков. Также для гостей организуют мастер-классы, фотозону и полевую кухню.

На портале мэра и правительства столицы указано, что начнется парад в 12:00. Выставка ретровагонов и автомобилей на территории депо имени Баумана будет работать с 12:30 до 17:00. На ней представят машины из коллекций Музея гаража особого назначения ФСО РФ, Российской автомобильной федерации, автоспортивного общества "Наследие", автоклубов "Москвич" и "Волга М-21", а также возрожденного завода "Москвич".



Прошлый парад трамваев и выставку техники в Москве посетили порядка 150 тысяч человек. Колонна ретротранспорта проследовала от станции метро "Новокузнецкая" и добралась до Чистопрудного бульвара, где и прошла выставка. Москвичи и туристы смогли увидеть свыше 50 исторических вагонов и автомобилей различных эпох.