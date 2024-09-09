Собянин: Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Это произошло благодаря тому, что с 2011 года число установленных осветительных приборов выросло примерно в 2 раза, а до 2030 года появится еще около 65 тысяч новых фонарей. Таким образом, подчеркнул мэр, в городе не останется слепых зон и территорий с недостаточным освещением.

Кроме того, планируется установить более 7 тысяч систем контрастного освещения на пешеходных переходах, что позволит повысить безопасность на столичных улицах, а бетонные опоры по мере истечения сроков эксплуатации заменят на более легкие стальные конструкции.

"Кстати, несмотря на колоссальный рост освещенности Москвы, потребление энергии на эти цели не увеличивается. Использование интеллектуальной системы управления освещением и энергоэффективного оборудования позволяет творить настоящие чудеса", – отметил градоначальник.

Не обошел стороной Собянин и архитектурно-художественную подсветку, количество которой, по его данным, в течение шести лет вырастет с 2 212 до 2 777. Она появится на зданиях, расположенных на вылетных магистралях вне центра Москвы.

При этом праздничное оформление столицы сохранит свою яркость и креативность, поэтому около 10 тысяч декоративных конструкций будут и дальше украшать город.

Мэр также поделился и другими планами к 2030 году. Так, по его словам, в Москве не должно остаться ни одного старого светильника, то есть 100% городского освещения станет к этому времени светодиодным. Кроме того, планируется полностью покрыть осветительной сетью все неосвещенные зоны.

С 2025 года все вывески на фасадах зданий в Москве будут обязательно подсвечиваться. Заммэра Владимир Ефимов объяснил, что это необходимо для удобства и достижения единого городского образа.

Нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток, уточнил он. Однако новое правило не будет распространяться на вывески в витринах, окнах объектов, а также на отдельно стоящие информационные конструкции.

