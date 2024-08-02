"Мой район. Новости": новый мост свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы

В створе улицы Мясищева завершается строительство моста через Москву-реку, который свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы. На одном берегу возводится Национальный космический центр, на другом – жилые кварталы и метро.

Благодаря новой переправе жителям двух районов станет проще добираться до станций БКЛ "Терехово" и "Мнёвники", а также до остановок наземного транспорта. Автомобилисты смогут быстрее выезжать на Северо-Западную хорду.

На данный момент специалисты уже соединили конструкцией два берега. Теперь они строят подъездные пути и подземный переход. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".