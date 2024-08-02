Собянин: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Больше 160 тысяч услуг оказали участникам специальной военной операции и их родственникам в московском едином центре поддержки. О работе организации в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Моквы, в учреждении с уникальной инфраструктурой действующим и бывшим военнослужащим, а также их семьям доступны юридические консультации, психологическая поддержка, помощь в поиске работы, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после боевых травм.

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