Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 10:45

Новости

Собянин: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Собянин: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Собянин: более 35 тыс событий пройдет в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Новости часа: около 50 тысяч человек в этом году начнут переселение по реновации

Новости часа: мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Канатная дорога заработала в парке развлечений "Орион" на ВДНХ

Мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Собянин: ВДНХ станет одним из центров выставочной и конгрессной деятельности РФ

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин по поручению президента вручил орден Почета коллективу ВДНХ

Больше 160 тысяч услуг оказали участникам специальной военной операции и их родственникам в московском едином центре поддержки. О работе организации в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Моквы, в учреждении с уникальной инфраструктурой действующим и бывшим военнослужащим, а также их семьям доступны юридические консультации, психологическая поддержка, помощь в поиске работы, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после боевых травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика