"Мой район": Дворец пионеров. Гагаринский район

Московский дворец пионеров – самое крупное учреждение дополнительного образования в России. Он входит в состав образовательного комплекса "Воробьевы горы" и имеет охранный статус памятника архитектуры. В студиях, мастерских и спортивных залах комплекса занимаются более 48,5 тысячи человек до 18 лет.

В 2023 году Дворец пионеров отреставрировали и модернизировали. Подробности о том, как проходили работы и что изменилось, – в программе "Мой район".