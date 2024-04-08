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Новости

08 апреля, 19:00

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"Мой район": Дворец пионеров. Гагаринский район

"Мой район": Дворец пионеров. Гагаринский район

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Московский дворец пионеров – самое крупное учреждение дополнительного образования в России. Он входит в состав образовательного комплекса "Воробьевы горы" и имеет охранный статус памятника архитектуры. В студиях, мастерских и спортивных залах комплекса занимаются более 48,5 тысячи человек до 18 лет.

В 2023 году Дворец пионеров отреставрировали и модернизировали. Подробности о том, как проходили работы и что изменилось, – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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