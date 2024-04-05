Предпрофессиональные классы оснастили по последнему слову техники

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05 апреля, 11:15

Общество

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Предпрофессиональные классы позволяют ученикам попробовать себя в профессии еще на пути к поступлению. Так, например, ученики инженерного класса школы № 1517 на лабораторных работах могут измерить любую физическую величину благодаря современной технике.

А в медиа-классе расположена собственная телестудия, где ребята учатся работать перед камерой и записывать подкасты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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