Предпрофессиональные классы оснастили по последнему слову техники

Предпрофессиональные классы позволяют ученикам попробовать себя в профессии еще на пути к поступлению. Так, например, ученики инженерного класса школы № 1517 на лабораторных работах могут измерить любую физическую величину благодаря современной технике.

А в медиа-классе расположена собственная телестудия, где ребята учатся работать перед камерой и записывать подкасты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.