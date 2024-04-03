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03 апреля, 11:15

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Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Собянин объявил о приеме заявок на ИТ-конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Собянин: в ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

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Помимо строительства новых школ, в Москве реконструируют и устаревшие здания. По словам Сергея Собянина, только в 2025 году столица обновит 50 школ. В дальнейшем планируется приводить в порядок до 100 зданий ежегодно.

Новые здания школ в столице являются полноценными учебными комплексами. Это удобно не только родителям, но и детям, ведь они привыкают к пространству еще в детском саду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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