Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Помимо строительства новых школ, в Москве реконструируют и устаревшие здания. По словам Сергея Собянина, только в 2025 году столица обновит 50 школ. В дальнейшем планируется приводить в порядок до 100 зданий ежегодно.

Новые здания школ в столице являются полноценными учебными комплексами. Это удобно не только родителям, но и детям, ведь они привыкают к пространству еще в детском саду.

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