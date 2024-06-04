04 июня, 04:02Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Режим ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", – написал глава области в своем телеграм-канале.
Вечером 3 июня средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа на территории Белгородской области. Позже в регионе был сбит еще один беспилотник ВСУ.
До этого водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром в Белгородской области. Автомобиль был атакован украинским беспилотником в момент движения.
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