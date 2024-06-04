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04 июня, 04:02

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Режим ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Вечером 3 июня средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа на территории Белгородской области. Позже в регионе был сбит еще один беспилотник ВСУ.

До этого водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром в Белгородской области. Автомобиль был атакован украинским беспилотником в момент движения.

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