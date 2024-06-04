Депутаты призвали ввести требования к одежде артистов после скандала с Бузовой

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Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова после скандала с откровенным нарядом певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе предложила ввести в России обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее письмо она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой, сообщает ТАСС.

Парламентарий подчеркнула, что сценический образ артиста должен соответствовать как мероприятию, так и публике.

"Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Выступления в "полуголом" виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса", – добавила Филатова.

Ранее депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров заявил о желании подать заявление в мэрию Уфы с целью узнать, кто пустил Бузову на сцену в откровенном наряде. По его словам, за выступлением певицы наблюдали 13 тысяч человек, половину из которых составляли дети.

На фоне этого региональный СК начал проверку жалоб местных жителей на наряд Бузовой. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала образ певицы провокационным.

Сама певица извинилась за откровенный наряд и призвала не искать зло там, где его нет. Вместе с этим Бузова сообщила, что мероприятие имело возрастное ограничение, а вход на него был платным.