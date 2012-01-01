Юрист Георгиева допустила, что Бузовой может грозить уголовное наказание за концерт в Уфе

Ольга Бузова оказалась в центре скандала, после того как 1 июня, в День защиты детей, выступила на концерте в Уфе. Недовольство общественности вызвал наряд певицы, который некоторые сочли слишком откровенным. Жалобы пользователей соцсетей уже изучают башкирские следователи. Рассказываем подробности и выясняем, могут ли наказать артистку.



"Она вообще в адеквате?"

В Уфе 1 июня, в День защиты детей, состоялся музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, в котором приняли участие многие известные российские исполнители. В рамках мероприятия на сцену вышла и певица Ольга Бузова. Артистка предстала перед зрителями в кожаном купальнике и чулках. Такой образ вызвал неоднозначную реакцию. В частности, с критикой выступил башкирский депутат Рустем Ахмадинуров. Возмущением по поводу костюма певицы он поделился в своем телеграм-канале.





Рустем Ахмадинуров башкирский депутат День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!

По словам Ахмадинурова, организаторы мероприятия продали 13 тысяч билетов. Почти половина присутствующих были дети. Башкирский депутат решил направить запросы организаторам фестиваля и в уфимскую мэрию для прояснения ситуации с нарядом Бузовой. Его, в частности, заинтересовало, был ли такой образ согласован с властями.

В свою очередь, в мэрии Уфы обратили внимание, что фестиваль являлся коммерческим мероприятием. Город только предоставил для него площадку, но сценические образы и репертуар выступающих не обсуждался. "В адрес администрации города Уфы поступили возмущенные обращения жителей. Отметим, что городские власти разделяют обеспокоенность горожан и гостей столицы. Все поступившие обращения переданы организаторам фестиваля", – подчеркнули власти города.

Вместе с тем к ситуации уже подключились следователи СК в Башкирии. В ведомстве рассказали, что изучают поступившие от пользователей соцсетей жалобы на костюм Бузовой.



"Мы говорим о нравственности"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По поводу выступления Бузовой также высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, несмотря на то что сейчас идет СВО и гражданская война на Украине, часть общества "продолжает жить в каком-то другом мире".





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета В Уфе случилась своя "голая вечеринка" – в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков... Я не вижу никакой разницы между нашумевшей "голой вечеринкой" и выступлением в таком образе в День защиты детей.

Мизулина также задалась вопросом, зачем провоцировать людей, особенно в регионе, где есть много верующих. Неуместным костюм артистки сочла и уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. По ее словам, хотя сам концерт и не был приурочен ко Дню защиты детей, среди его участников и зрителей их было много. "Мы говорим о нравственности. Конечно же, организаторы должны это предусматривать", – подчеркнула она.

Ольгу Бузову за выступление в откровенном наряде на концерте в Уфе нельзя привлечь по административным статьям, но в теории можно говорить про уголовное наказание. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

"Если на концерте действительно было много детей, в выступлении звезды могут усмотреть развратные действия и привлечь ее к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса", – полагает эксперт.





Алла Георгиева юрист Развратные действия совершаются и без применения насилия. В теории могут посчитать, что полуоголенное тело Бузовой, ее танцы, жесты, движения направлены больше не на демонстрацию голосовых талантов, а на возбуждение полового влечения.

Однако, чтобы сделать такое заключение, потребуется провести экспертизу, подчеркнула юрист.

