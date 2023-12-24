Киркоров пожаловался Пескову на формат "голой" вечеринки Ивлеевой

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Певец Филипп Киркоров рассказал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о причинах участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает издание StarHit.

Киркоров и Песков встретились на премьере ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе". Представитель Кремля начал разговор с Киркоровым с вопроса о вечеринке. В ответ артист пояснил, что пришел на вечеринку из-за того, что дал обещание Ивлеевой, которая снялась у него в клипе. Киркоров заверил, что о концепции артиста его заранее не предупредили.

"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки и на выход", — отметил Киркоров.

Скандальная вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" в закрытом формате. На мероприятии заметили многих звезд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.

Сама Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами и пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации. Она заявила, что проведение вечеринки было неуместным.

При этом до этого депутат Виталий Милонов потребовал отстранить Ивлееву от всех эфиров на полгода из-за организованной вечеринки. По его словам, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.