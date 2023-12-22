Участник скандальной вечеринки рэпер Vacio принес извинения

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев) извинился за участие в скандальной вечеринке в Москве. По его словам, он не хотел никого оскорбить, сообщает РИА Новости.

"Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны", – сказал артист.

Кроме того, в Роскомнадзоре подтвердили RT, что ведомство усматривает признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой информации.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток после того, как он пришел в одном носке на скандальную вечеринку Ивлеевой.

По статье о мелком хулиганстве рэперу назначили административный арест. Кроме этого, суд обязал Vacio выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

До этого межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную Ивлеевой.

Заявители предположили, что на мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние лица и наркотические вещества. Вечеринку призвали проверить и на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.



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