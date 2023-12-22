Рэпера Vacio арестовали на 15 суток после вечеринки Ивлеевой

Фото: vk.com/VACÍO

Рэпера Vacio (настоящее имя – Николай Васильев) арестовали на 15 суток после того, как он пришел в одном носке на скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

"Васильев Н. М. <...> нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", – говорится в публикации.

По статье о мелком хулиганстве рэперу назначили административный арест на 15 суток. Кроме этого, суд обязал Vacio выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную Ивлеевой.

Заявители предположили, что на мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние лица и наркотические вещества. Вечеринку призвали проверить и на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.



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