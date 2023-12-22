Силовики изъяли записи с камер наблюдения на вечеринке Ивлеевой – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Силовики, которые накануне пришли в московский клуб Mutabor с обысками, где второй день проходила вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер наблюдения. Об этом сообщает RT со ссылкой на сотрудников заведения.

По информации источника, мероприятие началось с опозданием по причине обысков. В связи с этим гости находились все это время у входа в клуб. Сотрудники заведения объяснили, что в тот день возникли технические трудности.

Как рассказал бармен клуба, силовики приходили и на первую вечеринку блогера, поэтому он назвал ситуацию "более серьезной".

Также уточняется, что на второй день вечеринки сотрудники клуба следили за участниками. Если персонал понимал, что в заведении присутствуют журналисты, тогда об этом они сообщали в рабочий чат.

Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой.

Заявители предположили, что на вечеринке могли присутствовать несовершеннолетние и наркотические вещества. Мероприятие попросили проверить и на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.



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