22 декабря, 06:33Происшествия
Полиция приходила с проверкой в московский клуб после вечеринки Ивлеевой – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве сотрудники правоохранительных органов посетили клуб Mutabor, в котором проходила "почти голая" вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что на фоне этого вход для посетителей сначала был закрыт. Однако затем участников вечеринки стали впускать в клуб, поскольку, как утверждается, силовики собрали необходимые материалы и уехали. О каких-либо задержаниях не сообщается.
Одновременно с этим некоторые телеграм-каналы сообщают, что полиции в клубе не было, а начало мероприятия было перенесено по техническим причинам.
Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой.
Заявители предположили, что на вечеринке могли присутствовать несовершеннолетние и наркотические вещества. Мероприятие попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).
Депутат Виталий Милонов потребовал отстранить Анастасию Ивлееву от всех эфиров на полгода из-за организованной вечеринки. По его словам, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.
Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.
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