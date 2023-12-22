Полиция приходила с проверкой в московский клуб после вечеринки Ивлеевой – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники правоохранительных органов посетили клуб Mutabor, в котором проходила "почти голая" вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что на фоне этого вход для посетителей сначала был закрыт. Однако затем участников вечеринки стали впускать в клуб, поскольку, как утверждается, силовики собрали необходимые материалы и уехали. О каких-либо задержаниях не сообщается.

Одновременно с этим некоторые телеграм-каналы сообщают, что полиции в клубе не было, а начало мероприятия было перенесено по техническим причинам.

Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой.

Заявители предположили, что на вечеринке могли присутствовать несовершеннолетние и наркотические вещества. Мероприятие попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

Депутат Виталий Милонов потребовал отстранить Анастасию Ивлееву от всех эфиров на полгода из-за организованной вечеринки. По его словам, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.

Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.