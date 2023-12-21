Собчак прокомментировала ажиотаж вокруг вечеринки Ивлеевой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ксения Собчак прокомментировала ажиотаж вокруг "голой" вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Журналист допустила, что, на чей-то взгляд, это была неудачная вечеринка и многим не нравится на это все смотреть. При этом, по словам Собчак, куда и когда взрослым людям ходить раздетыми – это их личное дело.

"Мир несправедлив – был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно", – добавила она.

До этого Анастасия Ивлеева, комментируя негативные реакции на ее вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной. Телеведущая обратила внимание, что на Западе подобные мероприятия воспринимают с пониманием, чего не скажешь о России.

После резонансного мероприятия Ивлеевой в одном из московских клубов ее уже призвали убрать из телеэфиров, а также привлечь к ответственности. В частности, общественное движение "Зов народа" сочло такое мероприятие неуважением к бойцам, участвующим в СВО, а также пропагандой ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

