Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Грузии

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в районе города Они на севере Грузии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентр толчков находился около села Ири, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение могли ощутить и жители Тбилиси.

О возможных жертвах или каких-либо разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в японской префектуре Исикава. Эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 километров. В регионе объявлялось предупреждение о цунами.

До этого подземные толчки магнитудой 5,9 зарегистрировали в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР. Эпицентр землетрясения находился в районе города Нагчу.