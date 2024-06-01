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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР. Об этом со ссылкой на Китайский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Нагчу, очаг залегал на глубине 8 километров.

На данный момент информация о пострадавших или разрушениях в Нагчу, где проживают более 500 тысяч человек, не поступала.

Ранее сообщалось, что свыше 100 человек погибли в Папуа-Новой Гвинее при сходе оползня. Оползень сошел на деревню Каолакам, расположенную в центральной части страны.

До этого три землетрясения магнитудой от 4,1 до 5 произошли на Камчатке ночью и утром 15 мая. Эпицентр одного из землетрясений находился в акватории Авачинского залива в 78 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.