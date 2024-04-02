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02 апреля, 11:30

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В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

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Сергей Собянин назвал сумму, которую инвестировали в экономику города за 2023 год. Это около 6,8 триллиона рублей, что почти на 4% больше, чем в 2022 году.

В своем телеграм-канале мэр столицы отметил, что максимальная доля вложений – более 30% – пришлась на машины и оборудование. В инновации, исследования и разработки вложили 16,5% от общей суммы, а в жилое строительство – почти 19%.

Для стабильного развития экономики и создания привлекательного инвестклимата город создает специальные условия. Промышленные предприятия могут арендовать землю по льготным ставкам, использовать кредиты на выгодных условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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