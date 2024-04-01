Городские службы приступили к подготовке набережных Москвы к весенне-летнему сезону

В столице начался месячник подготовки набережных к весенне-летнему сезону. Всего работникам городских служб предстоит навести порядок на 78 набережных. На них уберут остатки льда и снега, затем промоют лестницы и стены. После этого поверхности и чугунные элементы почистят для дальнейшей покраски.

В данный момент коммунальщики работают на Кожевнической и Шлюзовой набережных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.