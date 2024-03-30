Здание ЦУМа готовят к реставрации. Фасад уже закрыли баннером и установили строительные леса. Сейчас специалисты расчищают декор и обследуют поверхности стен. Сама реставрация начнется после наступления устойчивой теплой погоды. В ходе ремонта планируют восстановить декоративные башни, эмблемы на фронтонах, приведут в порядок облицовку здания. Отреставрированный ЦУМ москвичи увидят уже осенью.

Подробнее о том, какие работы проведет команда специалистов, – в эфире телеканала Москва 24.