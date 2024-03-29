Подземный пешеходный переход начали строить на Московском скоростном диаметре (МСД). Речь идет об участке от МКАД до дороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".

Южная часть МСД – это технически сложный проект, где строители используют новые технологии. Эстакады и мосты собирают как конструктор, а под землей соединяют дороги тоннелями.

Как только все работы будут завершены, транспорт станет ближе для 22 районов Москвы. После соединения Южного участка МСД с действующим Северным автомобилисты смогут пересечь всю столицу за 40 минут по бессветофорной дороге, не заезжая в центр города, а также не пользуясь ни МКАД, ни Третьим транспортным кольцом.

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