Террористов из "Крокуса" координировал мужчина под псевдонимом в Telegram – СК

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Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" заявили на допросах и на следственных мероприятиях, что их действия координировал мужчина под псевдонимом с помощью голосовых сообщений в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации следователей, мужчина отслеживал все действия обвиняемых как на этапе подготовки к преступлению, так и после теракта в "Крокус Сити Холле". Кроме того, террористы рассказали, что именно по указаниям этого координатора поехали на машине в сторону Украины, чтобы в Киеве получить вознаграждение.

"Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что расследованием дела о теракте в "Крокус Сити Холле" занимается главное следственное управление по военным преступлениям, геноциду и реабилитации нацизма Следственного комитета России. Именно по его ходатайству были отправлены в СИЗО девять обвиняемых.

Спецслужбы в общей сложности задержали 11 человек. Четверых непосредственных исполнителей теракта Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая. Затем суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а после арестовал восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании непосредственных исполнителей теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадали 382.

