Дело о теракте в "Крокусе" ведет управление по расследованию военных преступлений ГСУ СК

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Расследованием дела о теракте в "Крокус Сити Холле" занимается главное следственное управление по военным преступлениям, геноциду и реабилитации нацизма Следственного комитета России. Об этом сказано в материалах, озвученных в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

Также в суде сообщили, что по ходатайству следствия были отправлены в СИЗО девять обвиняемых, среди которых четверо непосредственных исполнителей теракта и пятеро вероятных соучастников преступления.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В суде Назримад Лутфуллои частично признал вину в предъявленном ему обвинении по статье о террористическом акте. Его накануне нашли и задержали в связи с подозрениями в финансировании непосредственных исполнителей теракта.

Силовики в общей сложности задержали 11 человек. Четверых непосредственных исполнителей теракта Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. После этого суд арестовал еще троих фигурантов, а следом заключил под стражу восьмого подозреваемого.

Также в Таджикистане задержали девятерых человек, подозреваемых в связях с исполнителями теракта и во взаимодействии с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Сам теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по людям, а после подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадали 382.

