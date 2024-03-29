Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" был ранее арестован за вызывающее поведение

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Девятого фигуранта дела о теракте уже ранее задерживали у "Крокус Сити Холла" сотрудники правоохранительных органов в связи с вызывающим и дерзким поведением. Об этом сказано в постановлении Преображенского суда Москвы, передает РИА Новости.

По информации суда, вечером 23 марта Назримада Лутфуллои остановили сотрудники полиции у "Крокус Сити Холла" для проверки на причастность к теракту. Тогда полицейские попросили мужчину предъявить документы, однако он стал грубо и нецензурно высказываться в адрес правоохранителей. Последние требовали прекратить вести себя подобным образом, на что злоумышленник не реагировал.

В результате Назримада Лутфуллои задержали, а после суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. При этом мужчина свою вину признал.

Также выяснилось, что Назримад Лутфуллои является гражданином Таджикистана и до последнего задержания, которое было произведено следователями 28 марта в связи с подозрениями в финансировании террористов, проживал в хостеле у метро "Щелковская" по адресу улица Монтажная, дом 7, строение 1.

Во время судебного слушания обвиняемый заявил, что родился 1 января 2000 года, у него нет жены, детей и работы, однако имеет высшее образование.

В результате Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая Назримада Лутфуллои по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Мужчина частично признал вину.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

