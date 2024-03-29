15 задержанных в Таджикистане проверяют на связь с терактом в "Крокус Сити Холле"

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Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, их подозревают в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах страны.

"Арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз", – сказал собеседник агентства.

По данным спецслужб, их задержали еще до празднования, которое проходило в Таджикистане с 21 по 23 марта.

До этого стало известно о девяти задержанных жителях Вахдатского района. Их дополнительно подозревают во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда преступники открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 382 – пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек. Четверых нападавших отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключили под стражу восьмого и девятого подозреваемого.