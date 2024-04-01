В Москве инвесторы восстановят 19 зданий по программе льготной аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках программы льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" стартовали восстановительные работы 19 зданий в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди зданий находятся 13 объектов культурного наследия, четыре здания для размещения учреждений образования и два – для открытия гостиниц. Общая площадь всех сооружений превысила 11 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что дома находятся в семи округах столицы, из которых 11 – в центре, по два расположились на северо-западе и юго-востоке города, а по одному – на западе, севере, востоке и юге Москвы.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, самым большим из ремонтируемых объектов стало здание детского сада на Ухтомской улице. Его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров. Самым маленьким – водоемная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги в 1-м Павелецком проезде. Ее площадь составила 24,3 квадратного метра.

Он добавил, что инвесторы также проводят реставрационные работы дома, в котором жил скульптор Николай Андреев в 1900–1932 годах, деревянного дома купца Дмитрия Виноградова и части городской усадьбы Шубиных.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что реставрацию кинотеатра "Ударник" включили в список инвестиционных приоритетных проектов. Здание на улице Серафимовича – часть ансамбля объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Дома Правительства", построенного в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.