Финансист Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день

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Россияне, которые не привыкли копить деньги, могут начать откладывать по 100 рублей в день, тогда их доход составит 36 тысяч рублей за год, рассказал финансист Андрей Пушкарев "Газете.ру".

Эксперт отметил, что при зарплате в 80 тысяч рублей можно накопить на машину по цене 1,2 миллиона рублей за четыре года. В качестве варианта накопления он предложил открыть вклад без возможности снятия денег без процентов и штрафов. Часто сроки таких депозитов составляют несколько месяцев или лет. Это помогает избежать искушения потратить деньги на что-то другое, подчеркнул Пушкарев.

Финансист также порекомендовал способ долгосрочных инвестиций. Он утверждает, что облигации, акции и паи инвестиционных фондов могут обеспечить более высокий доход по сравнению с обычными сберегательными счетами. Однако такие вложения требуют длительного времени для достижения целей.

Людям, которые готовы начать инвестировать деньги, Пушкарев посоветовал взять кредит на машину и в то же время вложить деньги по ставке доходности, превышающей проценты по займу. В таком случае трудностей с платежами по кредиту не будет, уточнил специалист.

Ранее руководитель проекта НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик заявил, что бессистемность и эмоциональность трат и неупорядоченный бюджет мешают копить деньги. Он утверждает, без конкретной цели и примерного срок ее достижения накопить будет сложно.

