Политолог Тарасов назвал ударом по Западу возобновление дипотношений между РФ и Грузией

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Возможное восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией станет ударом по Западу. Таким мнением в эфире радио КП поделился эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

Специалист обратил внимание, что в настоящий момент Тбилиси остается под серьезным давлением со стороны Запада. Грузия находится под угрозой санкций. При этом благодаря укреплению сотрудничества с Россией страна сумеет минимизировать их эффект, подчеркнул политолог.

Он также отметил, что многие грузинские граждане говорят по-русски и спокойно относятся к сближению с Россией.

Ранее грузинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили, что власти Грузии и России ведут активную работу над восстановлением дипломатических отношений. По их данным, в настоящий период уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.

Однако в МИД России выступили с комментарием о том, что все сообщения о готовящемся восстановлении дипотношений с Грузией являются вбросами оппозиции государства.

