Дело Беркович и Петрийчук будет слушаться в закрытом режиме

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Беркович и Петрийчук внесены в РФ в реестр экстремистов и террористов)

Суд по ходатайству прокурора продолжит слушать дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов) в закрытом режиме. Об этом РИА Новости заявили во 2-м Западном окружном военном суде.

Соответствующее ходатайство представил государственный обвинитель из-за поступающих в адрес участников процесса угроз. Суд ходатайство удовлетворил.

Уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук по статье об оправдании терроризма возбудили в мае прошлого года. Поводом для этого стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол", который повествует о женщинах, завербованных радикальными исламистами.

Позже суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 мая 2023 года. После этого их заключение под стражей многократно продлевалось. В начале мая 2024 года 2-й Западный окружной военный суд продлил арест режиссера и драматурга до 22 октября.

Прошлое судебное заседание по делу Беркович и Петрийчук прошло 10 июня. В ходе слушания режиссер почувствовала себя плохо, в связи с чем ей вызвали бригаду скорой помощи. После оказания помощи заседание продолжилось.

