Врачи оказали помощь режиссеру Беркович на судебном заседании

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Евгения Беркович внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов)

Врачи скорой помощи оказали режиссеру Евгении Беркович (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) медицинскую помощь на судебном заседании. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, ранее режиссер почувствовала себя плохо, в связи с чем в суд вызвали бригаду скорой, а судебное заседание отложили. Медики оказали помощь девушке, после чего судья спросил ее о самочувствии. Она ответила, что чувствует себя удовлетворительно, поэтому заседание продолжилось.

Уголовное дело в отношении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) по статье об оправдании терроризма возбудили в мае прошлого года. Поводом для этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол", который повествует о женщинах, завербованных радикальными исламистами.

Позже суд арестовал режиссера и драматурга до 4 мая 2023 года. После этого их заключение под стражей многократно продлевалось. В начале мая этого года 2-й Западный окружной военный суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября.