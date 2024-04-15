Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в перечень террористов и экстремистов

телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Светлана Петрийчук и Евгения Беркович внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Соответствующая запись появилась в списке на сайте ведомства.

По закону банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание. Также в перечень внесли "Русский добровольческий корпус" (РДК, организация признана в РФ террористической и запрещена).

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении Беркович и Петрийчук в мае прошлого года. Поводом для этого стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Позже суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 мая 2023 года. Затем их содержание под стражей многократно продлевали. В последний раз Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест режиссеру и драматургу до 4 мая 2024 года.