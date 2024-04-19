Прокуратура Москвы утвердила обвинение Беркович и Петрийчук

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" /(Евгения Беркович и Светлана Петрийчук внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы согласовала обвинительное заключение по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Теперь уголовное дело передано для изучения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Режиссера и драматурга обвиняют в публичном оправдании терроризма и его пропаганде, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая соцсети.

Уголовное дело в отношении двух девушек по статье об оправдании терроризма возбудили еще в мае 2023 года. Поводом для этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол". Он повествует о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Спустя время суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 мая прошлого года. После этого их заключение под стражей многократно продлевали. Недавно Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук до 4 мая этого года.

