Военный суд еще на полгода оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Беркович и Петрийчук внесены в РФ в перечень террористов)

Второй Западный окружной военный суд продлил на полгода арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей до 22 октября.

Уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук по статье об оправдании терроризма возбудили в мае 2023 года. Поводом для этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол". Он повествует о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Спустя время суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 мая прошлого года. После этого их заключение под стражей многократно продлевали. Недавно Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук до 4 мая этого года.

