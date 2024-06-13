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13 июня, 15:53

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Швыдкой: "Интервидение" могут провести в Москве в начале 2025 года

"Интервидение" могут провести в Москве в начале 2025 года

Фото: depositphotos/Khakimullin

Музыкальный конкурс "Интервидение" планируют организовать в Москве в начале следующего года, рассказал спецпредставитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во время визита в Душанбе.

"Мы уточним все детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в столице. Начало 2025 года, это будет Москва", – приводит ТАСС его слова.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что приглашения принять участие в конкурсе "Интервидение" направили в страны СНГ, БРИКС, ШОС и некоторые государства Латинской Америки.

По данным дипломатического ведомства, мероприятие должно стать ежегодной площадкой для демонстрации "аутентичной национальной песенной культуры". Там напомнили, что идею проведения конкурса одобрил Владимир Путин.

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