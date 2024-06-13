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Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Так, граждане будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4-го числа.

Отмечается, что суббота, 2 ноября, была перенесена правительством РФ на 30 апреля, чтобы продлить майские праздники.

Впервые в России отпраздновали День народного единства в 2005 году, его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Ранее эксперты провели исследование, в котором выяснили 62% опрошенных россиян заявили о готовности работать четыре дня в неделю при сохранении размера зарплаты.

При этом 20% опрошенных высказались против, аргументировав это тем, что подобные изменения могут негативно сказаться на экономике государства. Еще 14% выразили опасения в связи с тем, что подобная система может привести к росту уровня лени среди сотрудников.

В свою очередь, психолог Марина Гогуева заявила, что людям, которые едва успевают выполнить определенный объем работы за пять дней, нет смысла переходить на четырехдневную рабочую неделю. По словам эксперта, человек будет трудиться на износ, а потом три выходных дня лежать в изнеможении и собираться с духом для следующей "четырехдневки", объяснила психолог.