Психолог Панфилова дала советы, как преодолеть стресс из-за шестидневной рабочей недели

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Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с RT рассказала, что единственный выход справиться со стрессом от шестидневной рабочей недели – правильно подобрать внутреннюю мотивацию.

По мнению специалиста, такая рабочая неделя не должна быть нормой жизни, но разово преодолеть подобную нагрузку организму вполне под силу.

"Где-то придется поднапрячься, зато потом вообще отлично отдохнуть. Это так же, как люди летят на отдых, у них ночной самолет, но тем не менее они себе говорят: "Зато через день я уже буду лежать на пляже" или "Я приеду в какое-то замечательное место", – объяснила эксперт.

Она уверена, что такая мотивация помогает преодолеть трудности и повысить выносливость организма.

В связи с переносом выходного дня с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, россияне будут работать шесть дней – с 22 по 27 апреля. После праздников трудящихся ждет двухдневная рабочая неделя – 2 и 3 мая.

Как рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова, в майские праздники продолжат работать граждане со сменным графиком, сотрудники непрерывно действующих организаций и работники экстренных служб.