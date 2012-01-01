Юрист Билялова посоветовала не брать отпуск после шестидневной рабочей недели

Для российских работников началась шестидневная рабочая неделя. Непривычный для многих график связан с переносом выходного на понедельник, 29 апреля. Таким образом, трудящиеся отдохнут четыре дня подряд в начале и в конце майских праздников. Рассказываем подробности, а также кто продолжит работать в выходные и как будет рассчитываться зарплата.



Дольше работаем, больше отдыхаем

В России с 22 по 27 апреля стартовала первая в этом году шестидневная рабочая неделя. В общей сложности их будет три. Следующие шестидневки ожидают трудящихся с 28 октября по 2 ноября, а также в конце декабря. Такой непривычный для многих график связан с переносом выходных. На этой неделе россияне выйдут на работу в субботу, 27 апреля, в счет чего отдохнут в понедельник, 29-го числа. То же самое касается вторника. Выходным 30 апреля стало взамен субботы, 2 ноября.

В итоге трудящихся по пятидневному графику ждут четыре нерабочих дня в начале и в конце майских праздников, напомнили в Роструде. Выходными будут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. "Далее нас ждут всего два рабочих дня: 2 и 3 мая. И потом опять короткая рабочая неделя: с 6 по 8 мая и длинные выходные в честь Дня Победы, которые продлятся четыре дня подряд – 9, 10, 11 и 12 мая", – пояснили в ведомстве.

В майские праздники продолжат работать граждане со сменным графиком, сотрудники непрерывно действующих организаций и работники экстренных служб, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

"В обычном режиме будут трудиться сотрудники со сменным графиком, у которых работа выпадает на праздничный день, а также экстренные службы и непрерывно действующие организации. Продолжат работать граждане, занятые в сфере обслуживания населения и на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах", – рассказала она в беседе с Москвой 24.





Анастасия Билялова юрист Привлечь к труду в праздники могут и сотрудников, занятых по пятидневному графику. Но только с их письменного согласия. Это возможно, если нужно выполнить заранее непредвиденные работы.

Согласие работника не требуется, если работа в выходные необходима для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении других чрезвычайных обстоятельств.



Не время для отпуска?

Тем, кто рассматривает вариант продлить майский отдых за счет отпуска в последнем месяце весны, рекомендуется взвесить за и против. "В мае в этом году 20 рабочих дней, поэтому выгода от отпуска средняя", – рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Чем меньше в месяце рабочих дней, тем один трудовой стоит дороже. Поэтому работать выгоднее.

Если сил трудиться уже нет, эксперт советует подождать хотя бы до июля. "Во второй месяц лета будет 23 трудовых дня и отдыхать выгоднее. Июнь же совсем небогат на рабочие дни – их будет всего 19", – подчеркнула юрист.

Ранее сообщалось, что размер зарплаты россиян никак не изменится из-за длинной рабочей недели. Об этом рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова.

"В связи с переносом выходного мы будем работать в субботу, 27 апреля, но зато отдохнем в другой день. Поэтому норма часов в апреле останется неизменной. Никакая компенсация здесь не предусмотрена. Таким образом, зарплата сотрудников не увеличится, а останется такой же, как и в предыдущие месяцы", – отметила она.

Что касается длинных выходных в мае, то, по словам экспертов, они также никак не влияют на зарплату трудящихся на окладе.

