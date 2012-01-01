Юрист Билялова посоветовала не брать отпуск после шестидневной рабочей недели

Для российских работников началась шестидневная рабочая неделя. Непривычный для многих график связан с переносом выходного на понедельник, 29 апреля. Таким образом, трудящиеся отдохнут четыре дня подряд в начале и в конце майских праздников. Рассказываем подробности, а также кто продолжит работать в выходные и как будет рассчитываться зарплата.
Дольше работаем, больше отдыхаем
В России с 22 по 27 апреля стартовала первая в этом году шестидневная рабочая неделя. В общей сложности их будет три. Следующие шестидневки ожидают трудящихся с 28 октября по 2 ноября, а также в конце декабря. Такой непривычный для многих график связан с переносом выходных. На этой неделе россияне выйдут на работу в субботу, 27 апреля, в счет чего отдохнут в понедельник, 29-го числа. То же самое касается вторника. Выходным 30 апреля стало взамен субботы, 2 ноября.
В итоге трудящихся по пятидневному графику ждут четыре нерабочих дня в начале и в конце майских праздников, напомнили в Роструде. Выходными будут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. "Далее нас ждут всего два рабочих дня: 2 и 3 мая. И потом опять короткая рабочая неделя: с 6 по 8 мая и длинные выходные в честь Дня Победы, которые продлятся четыре дня подряд – 9, 10, 11 и 12 мая", – пояснили в ведомстве.
В майские праздники продолжат работать граждане со сменным графиком, сотрудники непрерывно действующих организаций и работники экстренных служб, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.
"В обычном режиме будут трудиться сотрудники со сменным графиком, у которых работа выпадает на праздничный день, а также экстренные службы и непрерывно действующие организации. Продолжат работать граждане, занятые в сфере обслуживания населения и на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах", – рассказала она в беседе с Москвой 24.
Согласие работника не требуется, если работа в выходные необходима для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении других чрезвычайных обстоятельств.
Не время для отпуска?
Тем, кто рассматривает вариант продлить майский отдых за счет отпуска в последнем месяце весны, рекомендуется взвесить за и против. "В мае в этом году 20 рабочих дней, поэтому выгода от отпуска средняя", – рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.
Если сил трудиться уже нет, эксперт советует подождать хотя бы до июля. "Во второй месяц лета будет 23 трудовых дня и отдыхать выгоднее. Июнь же совсем небогат на рабочие дни – их будет всего 19", – подчеркнула юрист.
Ранее сообщалось, что размер зарплаты россиян никак не изменится из-за длинной рабочей недели. Об этом рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова.
"В связи с переносом выходного мы будем работать в субботу, 27 апреля, но зато отдохнем в другой день. Поэтому норма часов в апреле останется неизменной. Никакая компенсация здесь не предусмотрена. Таким образом, зарплата сотрудников не увеличится, а останется такой же, как и в предыдущие месяцы", – отметила она.
Что касается длинных выходных в мае, то, по словам экспертов, они также никак не влияют на зарплату трудящихся на окладе.