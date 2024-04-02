Юрист Георгиева рассказала, как сократить шестидневную рабочую неделю

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Россияне могут сократить шестидневную рабочую неделю с 22 по 27 апреля, если уйдут в отпуск. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

"Кто не хочет работать все шесть дней последней недели апреля, могут ее сократить. Сотрудник вправе оформить оплачиваемый отпуск или отдохнуть за свой счет. Для этого следует обратиться к работодателю с заявлением", – пояснила эксперт.





Алла Георгиева юрист По общему правилу очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется графиком. Он составляется ежегодно. Если сотрудник напишет заявление об отдыхе вне графика, работодатель может как согласиться, так и не одобрить отпуск. В случае отказа работнику придется трудиться в обычном режиме.

Вместе с тем работодатель не может отказать в оплачиваемом отпуске некоторым категориям сотрудников. В их числе, например, почетные доноры России, несовершеннолетние и родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнится четырнадцать.



Для тех, кто не попадает в этот перечень, есть еще один вариант – попросить предоставить отпуск без сохранения заработной платы. "В заявлении необходимо указать причину. Обычно это семейные и другие важные обстоятельства. Но и в этом случае требуется согласие руководства", – отметила Георгиева.

Существуют категории сотрудников, которым также не могут отказать в отпуске без сохранения зарплаты. Например, участникам ВОВ, работающим пенсионерам и инвалидам. Кроме того, в случаях рождения ребенка, регистрации брака и смерти близких родственников.





Алла Георгиева юрист Если работодатель не согласовал с сотрудником время отдыха, а тот не вышел на работу, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Это замечание, выговор и увольнение.

Ранее россиянам рассказали, увеличится ли их зарплата из-за шестидневки в конце апреля. По словам заместителя руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетного юриста столицы Елены Рыбаковой, за это не предполагается никакой компенсации. Дело в том, что норма часов для сотрудников во втором месяце весны останется неизменной.

