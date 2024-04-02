Юрист Георгиева рассказала, как сократить шестидневную рабочую неделю

02 апреля, 18:50Общество
Фото: depositphotos/fizkes
Россияне могут сократить шестидневную рабочую неделю с 22 по 27 апреля, если уйдут в отпуск. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
"Кто не хочет работать все шесть дней последней недели апреля, могут ее сократить. Сотрудник вправе оформить оплачиваемый отпуск или отдохнуть за свой счет. Для этого следует обратиться к работодателю с заявлением", – пояснила эксперт.
Вместе с тем работодатель не может отказать в оплачиваемом отпуске некоторым категориям сотрудников. В их числе, например, почетные доноры России, несовершеннолетние и родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнится четырнадцать.
Для тех, кто не попадает в этот перечень, есть еще один вариант – попросить предоставить отпуск без сохранения заработной платы. "В заявлении необходимо указать причину. Обычно это семейные и другие важные обстоятельства. Но и в этом случае требуется согласие руководства", – отметила Георгиева.
Существуют категории сотрудников, которым также не могут отказать в отпуске без сохранения зарплаты. Например, участникам ВОВ, работающим пенсионерам и инвалидам. Кроме того, в случаях рождения ребенка, регистрации брака и смерти близких родственников.
Ранее россиянам рассказали, увеличится ли их зарплата из-за шестидневки в конце апреля. По словам заместителя руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетного юриста столицы Елены Рыбаковой, за это не предполагается никакой компенсации. Дело в том, что норма часов для сотрудников во втором месяце весны останется неизменной.