Юрист рассказала, что будет с зарплатой россиян из-за шестидневки в конце апреля

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Зарплата россиян не увеличится из-за шестидневной рабочей недели в апреле. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Ранее в Роструде объяснили, как будут работать россияне перед майскими праздниками. В этом году граждан ожидает шестидневка с 22 по 27 апреля, а затем начнутся длинные выходные.

Рыбакова напомнила, что выходные могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства РФ.

"В 2024 году в соответствии с постановлением правительства суббота, 27 апреля, станет рабочим днем, а выходной переносится на понедельник, 29-е число. Вторник, 30 апреля, будет выходным взамен субботы, 2 ноября", – говорит специалист.

По словам Рыбаковой, длинная рабочая неделя никак не повлияет на размер зарплаты россиян.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы В связи с переносом выходного мы будем работать в субботу, 27 апреля, но зато отдохнем в другой день. Поэтому норма часов в апреле останется неизменной. Никакая компенсация здесь не предусмотрена. Таким образом, зарплата сотрудников не увеличится, а останется такой же, как и в предыдущие месяцы.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что трудящихся россиян в 2024 году ожидают три шестидневных рабочих недели, за которыми идут длинные выходные. Помимо апреля, гражданам придется непривычно долго работать с 28 октября по 2 ноября, а также с 23 по 28 декабря.

