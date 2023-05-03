Эксперт объяснил, как майские праздники повлияют на выплату аванса

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Нерабочие дни в мае не скажутся на зарплатах сотрудников, но аванс будет меньше, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, все же будет меньше, чем обычно", – сказал Южалин.

По словам эксперта, аванс будет ниже, так как в этом году в первой половине мая всего 8 рабочих дней. При этом выплаты за вторую часть месяца компенсируют пониженный аванс и будут больше привычных.

Ранее сообщалось, что сотрудники, которые выйдут работать в праздничные дни, будут получать повышенные выплаты. Речь идет о людях, работающих посменно 2/2 или 3/3. Эксперты также предупредили сотрудников с фиксированной зарплатой от выхода в отпуск в конце мая, поскольку рабочий день в этом месяце стоит дороже.