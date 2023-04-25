Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В дни майских праздников, 1, 8 и 9 мая, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", – добавил мэр.

При этом автостоянки со шлагбаумами продолжат работать по стандартным тарифам.

По случаю праздничных дней россиян ожидают длительные выходные. Они продлятся с 29 по 1 мая включительно, а после – с 6 по 9 мая. Две рабочие недели сократятся на один и два дня соответственно.

В период майских выходных изменится график работы отделений "Почты России". Отделения, за исключение круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге, не будут работать 1 и 9 мая. Актуальное расписание работы пунктов доступно на сайте почтового отправителя.