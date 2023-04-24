График работы отделений "Почты России" изменится в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 и 9 мая станут выходными днями для всех отделений "Почты России", кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

2 и 7 мая "Почта России" продолжит работу в штатном режиме. 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных.

"В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ", – указали в сообщении пресс-службы.

Уточнить актуальное расписание работы почтовых офисов можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России". Согласно инициативе, тестовые продажи алкоголя будут проходить с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. Однако против законопроекта выступило министерство внутренних дел РФ. В ведомстве заявили, что инициатива не учитывает запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним. Вино смогут купить дети, а доставить спиртное можно будет прямо в школу, выразили опасения в МВД.