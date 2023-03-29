Минпромторг предложил размещать МФЦ и отделения "Почты России" на свободных площадях ТЦ

Фото: Агентство ''Москва''/Евгений Самарин

Минпромторг предложил массово размещать на свободных площадях российских торговых центров многофункциональные центры (МФЦ) и отделения "Почты России". Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующая мера предлагается в связи с ухудшением финансовых показателей моллов. В Минпромторге добавили, что в регионы страны уже направили лучшие практики поддержки сегмента торговой недвижимости, которые действуют на территориях субъектов.

Подобное решение, по словам экспертов, позволит привлечь дополнительный поток посетителей в торговые центры. Кроме того, МФЦ и "Почта России" смогут получить более выгодные предложения по аренде.

Вице-президент "Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан" Павел Люлин сообщил, что в российских ТЦ пустует 14% площадей – это несколько миллионов квадратных метров.

Ранее СМИ сообщали, что один из владельцев группы ПИК Сергей Гордеев договорился с компанией "ТПС Недвижимость" по вопросу продажи ТРЦ Columbus. По данным журналистов, сделка находится на финальном этапе.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что российские дизайнеры смогут представить свои коллекции в торговых центрах столицы под эгидой "Московской недели моды".

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